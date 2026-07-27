Il gatto sta per essere stritolato dal pitone quando arriva il salvatore

Salvataggio in extremis per un povero gattino che stava per essere stritolato e mangiato da un pitone reticolato di due metri.

Gattino tasformato in cena?

Tan, il padrone del gatto, stava preparando la cena nella sua casa di Bangkok, in Thailandia, quando il suo gatto tigrato è stato attaccato da un pitone di quasi due metri. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano il felino che prende un pezzo di pesce fritto da un tavolo e salta giù per mangiarlo, ignaro della presenza del pitone nelle vicinanze.

Il serpente ha improvvisamente morso la coda del gatto e si è avvolto intorno all’animale che si dimenava, provocando urla di dolore strazianti mentre il rettile iniziava a strangolarlo.

Sentendo le sue grida, la madre di Tan è accorsa e ha iniziato a colpire il rettile con un secchio, gridando “serpente, serpente!”. Tan non ci ha pensato due vole a salvare il suo micio: ha afferrato il pitone per la coda a mani nude e lo ha strattonato finché non ha allentato la presa, liberando il gatto, che è subito scappato in salvo.

La cattura del pitone reticolato

Tan è quindi riuscito a intrappolare il pitone con una porta prima di chiamare i soccorsi per rimuoverlo dalla proprietà. Il gatto ferito è stato successivamente curato da un veterinario per una ferita da morso alla coda e si prevede che guarirà completamente.

Il pitone reticolato è diffuso in tutto il Sud-est asiatico, dove vive in foreste, paludi, canali e persino nelle città, attirato dagli avanzidi cibo e non solo, entando così in conflitto con l’uomo.

Questa specie è uno dei serpenti più grandi al mondo e può cibarsi di gatti, cani, uccelli, ratti, altri serpenti e – pare – perfino di esseri umani.

Video tratto da: IPA / KameraOne