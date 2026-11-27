Chi conosce i gatti sa quanto siano testardi: un caso diventato virale è quello di Schlitz, un micione che ha deciso di trasformare il cofano del povero automobilista Shawn Kenney nella sua poltrona preferita.

Shawn ha provato in ogni modo gentile a spostare il gatto ma, almeno con le buone non c’è stato niente da fare, tanto che il felino è rimasto al suo posto anche quando il veicolo ha iniziato a muoversi.

Alla fine, Shawn ha dovuto ricorrere alle maniere forti: è sceso dall’auto, ha (delicatamente) afferrato il gatto testardo e dal cofano l’ha spostato sul marciapiede, costringendolo, suo malgrado, a tornare a casa… Quella vera.

Video tratto da: IPA / KameraOne