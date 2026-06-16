Durante i Mondiali 2026, i tifosi giapponesi hanno conquistato l’attenzione del mondo non solo per il sostegno alla propria nazionale, ma anche per un gesto di grande civiltà. Al termine della partita contro l’Olanda, conclusasi 2-2, i supporters della Nazoniale del Sol Levante sono rimasti sugli spalti per raccogliere rifiuti e lasciare pulito il settore dello stadio che avevano occupato.

Questa abitudine non è certo un comportamento nuovo in assoluto per i giapponesi ed è stato già notato in altre manifestazioni, ed è fortemente legato ad una loro tradizione culturale: si ispira infatti al concetto di “O-soji”, che significa “grande pulizia” e rappresenta un momento di purificazione e rispetto per gli spazi comuni.

Per i giapponesi, pulire non è soltanto un dovere pratico, ma un valore educativo e sociale. Fin da piccoli, ad esempio, gli studenti imparano a prendersi cura delle aule e degli ambienti scolastici, sviluppando senso di responsabilità e rispetto verso la collettività.

Questo insegnamento viene rispettato anche durante gli eventi comunitari come quelli sportivi: indipendentemente dal risultato della partita, i tifosi raccolgono i rifiuti lasciati sugli spalti, dando un esempio di educazione e disciplina. E non a caso, anche i calciatori della nazionale giapponese sono noti per lasciare gli spogliatoi perfettamente in ordine.

Il gesto e i vari video che lo hanno ripreso sono immediatamente diventato virali sui social, venendo apprezzato in tutto il mondo perché il messaggio, semplice ma importante: gli spazi pubblici appartengono a tutti e ognuno ha il dovere di prendersene cura. Una piccola azione che dimostra come rispetto, collaborazione e senso civico possano diventare un esempio positivo per tutti.

Video tratto da: IPA / KameraOne