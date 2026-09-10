Folle incidente ad un distributore di benzina in India: un’auto parte dopo il rifornimento prima che l’addetto riesca a estrarre la pistola erogatrice dal serbatoio del veicolo, venendo scagliato in aria dal tubo dell’erogatore.

Nel giro di pochi secondi, alcuni colleghi e altri automobilisti accorrono in suo aiuto e lo aiutano a rialzarsi: dopo il ricovero in ospedale, gli è stata riscontrata una dolorosa lesione alle costole ma l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi.

Video tratto da: IPA / KameraOne