Doveva essere una semplice e tranquilla vacanza per Anna e Ken, arrivati a Wellfleet, in Massachusetts per rilassarsi: in poche ore, invece, i due sono diventati dei veri e propri eroi per gli amanti della fauna locale.

La vicenda. Una sera la coppia ha visto un enorme pesce luna (Mola mola) che continuava a nuotare in cerchio in acque poco profonde. Con la marea che stava ritirandosi, i due si sono preoccupati immediatamente per la situazione dell’animale, che rischiava di essere intrappolato.

Così, senza esitare ulteriormente, Anna e Ken hanno contattato la New England Coastal Wildlife Alliance, che ha fornito loro le indicazioni necessarie per intervenire.

Ricevute le debite istruzioni, i due sono saliti sulle loro tavole da paddle e per oltre un’ora hanno cercato di ‘accompagnare’ il pesce verso una zona con acque più profonde, aiutandolo a ritrovare la strada verso il mare aperto attraverso un canale.

L’azione ha avuto successo e il giorno dopo la coppia non ha più trovato tracce del pesce luna che, con ogni probabilità, era riuscito a tornare al largo e scampare il pericolo di morire sulla battigia.

Video tratto da: Facebook / New England Coastal Wildlife Alliance (NECWA)