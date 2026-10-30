Il ginnasta perde il controllo: la caduta Ã¨ da brividi

Incidente da brividi per Eitan Bernadsky, un giovane ginnasta ceco, durante una sessione al trampolino: lâ€™atleta esegue alcuni salti, guadagnando progressivamente altezza prima di tentare una serie di capriole in aria. Tuttavia, durante lâ€™ultimo salto, perde il controllo e finisce oltre il bordo del trampolino, cadendo direttamente al suolo.

Un assistente, che si trovava nelle vicinanze, si accorge della perdita di controllo, ma non riesce a posizionare in tempo un materassino di sicurezza sotto di lui.

Secondo quanto riferito dallo stesso Bernadsky, a seguito della caduta ha riportato una commozione cerebrale e ha perso brevemente i sensi.

Fortunatamente, Eitan sâ€™Ã¨ ripreso rapidamente, tranto da postare sul suo stesso profilo social il video dellâ€™incidente.

Video tratto da: IPA / KameraOne