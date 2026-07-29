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VIRALI 29 LUGLIO 2026

Il gufo finisce in rete: gli agenti lo liberano

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Due agenti di polizia dell’Ohio, Steve Vogel e David Orlando del Dipartimento di Polizia di Avon, hanno risposto a una chiamata riguardante un gufo intrappolato nella rete di una porta da calcio.

Le immagini della bodycam mostrano i due agenti mentre, con cura, allontanano la rete dalle ali dell’uccello

Un agente ha tenuto fermo il gufo con una scopa, mentre l’altro tagliava gli ultimi fili. Il gufo ha sbattuto le ali e si è liberato, volando via completamente illeso.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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