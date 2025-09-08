Il ladro cerca la fuga, la polizia lo blocca in modo spettacolare

Inseguimento concluso in modo spettacolare sule autostrade intorno a Livonia in Michigan: un ladro che si era dato alla fuga con un’auto rubata è stato ripreso e boccato dalla polizia locale con l’utilizzo di un particolare strumento definito ‘grappler’.

Il grappler è un particolare e innovativo strumento di sicurezza che avvolge una rete ad alta resistenza attorno allo pneumatico posteriore e all’asse del veicolo, fermandolo in pochi secondi. In questo caso, dopo essere stato fermato, il conducente ha ripetutamente tentato di liberarsi invertendo la marcia e accelerando in avanti.

Il grappler ha resistito ma, a causa delle azioni del conducente, l’asse posteriore del veicolo è stato strappato via, rendendolo permanentemente inutilizzabile, un esito imprevisto nell’adozione di questo strumento. Alla fine, quindi, ladro arrestato e macchina recuperata ma, purtroppo, praticamente da gettare.

Video tratto da: Facebook / Livonia Police Department