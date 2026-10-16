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VIRALI 16 OTTOBRE 2026

Il lancio del Marine col paracadute ripreso in prima persona è spettacolare

Redazione Virgilio Video

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Arrivano dai cieli di Biserta le spettacolari immagini di un’esercitazione trasportata che ha visto protagonisti i Marines statunitensi e le truppe tunisine

Il filmato dell’esercitazione di lancio con il paracadute è ripreso dalla prospettiva in prima persona del sergente del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Noah Masog.

I soldati si sono lanciati da un Lockheed C-130 Hercules, aereo da trasporto tattico militare quadri motore turboelica, sopra Biserta nell’ambito di un’esercitazione congiunta concepita per sostenere la cooperazione militare tra le due nazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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