Il lancio del Marine col paracadute ripreso in prima persona è spettacolare

Arrivano dai cieli di Biserta le spettacolari immagini di un’esercitazione trasportata che ha visto protagonisti i Marines statunitensi e le truppe tunisine
Il filmato dell’esercitazione di lancio con il paracadute è ripreso dalla prospettiva in prima persona del sergente del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Noah Masog.
I soldati si sono lanciati da un Lockheed C-130 Hercules, aereo da trasporto tattico militare quadri motore turboelica, sopra Biserta nell’ambito di un’esercitazione congiunta concepita per sostenere la cooperazione militare tra le due nazioni.
Video tratto da: IPA / KameraOne