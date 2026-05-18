Il leone imbranato combina un disastro: il video è tutto da ridere

Quando il re, o meglio, la regina della Foresta fa la figura dell’imbranata: una leonessa perde l’equilibrio su un albero, prova disperatamente a restare aggrappata ad un ramo ma, alla fine, cade goffamente travolgendo proprio un altro membro del suo branco, spaventandolo e mettendolo in fuga.

A registrare l’immagine Charles Kasoe, che stava guidando un tour nel Maasai Mara, in Kenya. “Non ho mai visto niente del genere in tutta la mia carriera di guida. È stata un’esperienza davvero unica e molto divertente – ha raccontato Charles – Si era arrampicata sull’albero solo per divertimento, ma è finita per cadere da almeno due metri di altezza.”

Video tratto da: IPA / KameraOne