Arrivano dal nella palude di Silale, nel Parco Nazionale del Tarangire, in Tanzania, le immagini dell’eroica difesa del suo puledrino da parte di una zebra contro l’assalto di un leopardo.

Il momento topico è quando il felino è entrato in acqua e ha iniziato a lanciarsi verso la piccola zebra: la madre è allora intervenuta e ha respinto il primo assalto. Una volta tornati sulla terraferma, il leopardo ci ha riprovato, venendo nuovamente sconfitto dall’equino e rassegnanodsi quindi a restare a stomaco vuoto.

Le immagini sono state realizzate dalla guida Charles Jackson Magembe di Arusha, sempre in Tanzania.