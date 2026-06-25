Il leopardo entra in casa, la reazione del proprietario è da applausi

Un leopardo è entrato in una casa di Mayar, in India, nel tentativo di catturare un cane domestico. Con notevole prontezza di spirito, il proprietario di casa ha rapidamente rinchiuso l’animale in una stanza e ha allertato le autorità.

Nelle immagini si vede il leopardo intrappolato, confinato dietro delle sbarre di ferro all’interno dell’abitazione. L’animale appariva vigile, muovendo costantemente la testa, osservando attentamente l’ambiente circostante e mostrando i denti in risposta alla situazione, mentre il cane abbaiava in sottofondo.

Il proprietario di casa ha tenuto il leopardo al sicuro all’interno dell’abitazione fino all’arrivo del personale del dipartimento forestale. Dopo diverse ore di attenta operazione di salvataggio, gli agenti sono riusciti a catturare l’animale in sicurezza, senza causargli ferite, e lo hanno successivamente rilasciato in una vicina riserva forestale.

Le autorità hanno affermato che gli avvistamenti e le incursioni di leopardi sono diventati sempre più frequenti nella zona, il che ha portato a ripetuti avvisi ai residenti affinché rimangano vigili e informino immediatamente le autorità preposte alla tutela della fauna locale ogni qualvolta animali selvatici entrino nei quartieri residenziali.

Video tratto da: IPA / KameraOne