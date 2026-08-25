Il macchinista s'addormenta: lo schianto dei tram è da paura

Poteva avere conseguenze decisamente più gravi lo schianto tra due tram avvenuto a causa di un colpo di sonno del macchinista: nelle immagini delle telecamere a circuito chiuso, si può vedere il guidatore addormentarsi lentamente fino a risvegliarsi all’impatto con un veicolo proveniente da direzione opposta.

L’incidente è avvenuto a San Francisco tra due treni della linea L Taraval all’incrocio tra la 47th Avenue e Wawona Street. Due pendolari si trovavano a bordo al momento dell’incidente e sono scesi dal treno dopo che questo si è fermato. Nessuno dei due è rimasto ferito.

“Questo tipo di incidente è semplicemente inaccettabile. La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri macchinisti è la nostra priorità assoluta e siamo grati che nessuno sia rimasto ferito – ha dichiarato Julie Kirschbaum, direttrice dei trasporti della SFMTA – Una volta concluse le indagini, agiremo tempestivamente per prendere i provvedimenti del caso in base alla valutazione finale.”

L’operatore è stato sospeso dalla guida in attesa della conclusione delle indagini.

Video tratto da: IPA / KameraOne