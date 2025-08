Il maltempo dà spettacolo, trombe marine sul Delta polesano

I fronti freddi perturbarti in transito sull’Alto Adriatico hanno dato spettacolo al largo del Delta polesano. Dalla spiaggia di Barricata, una lingua (o ‘scanno’) di sabbia raggiungibile con un ponte mobile, nel territorio di Porto Tolle, sono stati molti i turisti che hanno assistito ad alcune effimere trombe d’aria (guarda qui per sapere come si formano) in rapida sequenza che si sono scatenate (senza alcun danno) dalle grosse nubi temporalesche sopra il mare, subito oggetto di foto e video finiti anche sui social.