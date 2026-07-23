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VIRALI 23 LUGLIO 2026

Il matrimonio da spettacolare si trasforma in disastroso

Redazione Virgilio Video

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Magari qualcuno si potrà affidare al vecchio adagio ‘sposa bagnata, sposa fortunata’ ma non ditelo alla sposa in questione: s’è infatti trasformato da spettacolare in disastroso un matrimonio che coinvolgeva due giovani di Jilin, iin Cina.

Essendo il promesso sposo un vigile del fuoco, la coppia aveva organizzato uno shooting fotografico sotto quella che doveva essere una dolce pioggia ‘ad ombrello’ sotto un getto di un camion dei pompieri.

Purtroppo per la coppia, qualcosa è andato storto e da simpatica pioggerella diffusa, il getto è diventato potentissimo e direttamente sopra di loro, spazzando via l’ombrello e inzuppando i due ragazzi. Speriamo che almeno la sposa possa essere davvero fortunata…

Video tratto da: IPA / KameraOne

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