Matrimonio con imprevisto per una coppia cinese pronta a sposarsi in una romantica cerimonia che ha preso una piega inaspettata quando un cavallo è passato di corsa accanto agli sposi, trascinando con sé l’arco floreale.
Il video del matrimonio mostra gli sposi voltarsi per osservare la scena mentre il cavallo passa di corsa, trascinandosi dietro la struttura metallica decorata con fiori, ormai andata distrutta
Nessun danno per la coppia, che ha però dovuto rinunciare alle foto sotto l’arco floreale…
Video tratto da: IPA / KameraOne