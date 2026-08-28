VIDEO
Cerca video
VIRALI 28 AGOSTO 2026

Il meteorologo non riesce a trattenere la risata in diretta: il video virale

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Il meteorologo della WABI Patrick Osborn è diventato virale dopo essere scoppiato in una risata incontrollabile in diretta, quando uno scherzo sonoro fatto ai danni di un collega gli si è ritorto contro in modo spettacolare.

Osborn ha perso completamente la compostezza, incapace di terminare le previsioni del tempo. Ad un certo punto Patrick ha perfino avuto paura di finire nei guai dopo la trasmissione ma s’è trovato invece protagonista di un video virale in tutto il mondo.

Il filmato è stato trasmesso su CBS Mornings, con Osborn che ha dichiarato che lo scherzo ai danni del collega era ovviamente nato solo per divertirsi e non si sarebbe mai immaginato uno sviluppo simile della situazione.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Il meteorologo non riesce a trattenere la risata in diretta: il video virale
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi