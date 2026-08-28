Il meteorologo non riesce a trattenere la risata in diretta: il video virale

Il meteorologo della WABI Patrick Osborn è diventato virale dopo essere scoppiato in una risata incontrollabile in diretta, quando uno scherzo sonoro fatto ai danni di un collega gli si è ritorto contro in modo spettacolare.

Osborn ha perso completamente la compostezza, incapace di terminare le previsioni del tempo. Ad un certo punto Patrick ha perfino avuto paura di finire nei guai dopo la trasmissione ma s’è trovato invece protagonista di un video virale in tutto il mondo.

Il filmato è stato trasmesso su CBS Mornings, con Osborn che ha dichiarato che lo scherzo ai danni del collega era ovviamente nato solo per divertirsi e non si sarebbe mai immaginato uno sviluppo simile della situazione.

Video tratto da: IPA / KameraOne