Il mistero dei cespugli giganti in strada: il video è surreale

Una ripresa a prima vista a dir poco surreale: in strada a Yiwu, in Cina, è stato registrato un video da un’auto in strada che ha ripreso quelle che sembravano due sfere verdi fatte di rami e foglie procedere in strada.

Le due sfere sobbalzano seguendo il ritmo del manto stradale e oscillano leggermente da un lato all’altro, dando l’impressione surreale che dei cespugli giganti abbiano preso vita e stiano procedendo a balzi sull’asfalto.

In realtà si trattava di due veicoli che trasportavano un carico completo di alberi destinati al giardinaggio, disposti in modo così compatto da nascondere completamente alla vista i camion sottostanti.

Video tratto da: IPA / KameraOne