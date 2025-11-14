Il mistero della scomparsa del giudice: c'entra la banda della Magliana?

Il magistrato romano Paolo Adinolfi, 52 anni, scomparve nel nulla il 2 luglio del 1994, un sabato mattina. Uscendo di casa, in zona Farnesina, aveva salutato la moglie annunciando che sarebbe tornato per ora di pranzo.

Adinolfi aveva lavorato al tribunale civile della Capitale nella sezione Fallimentare, dove si era occupato di aziende di livello nazionale. Quando scomparve si era trasferito da venti giorni alla Corte d’Appello della Capitale.

Il suo caso è tornato d’attualità dopo che gli investigatori della Polizia e Carabinieri si sono messi al lavoro con i cani molecolari nelle gallerie sotto la Casa del Jazz, lo spazio culturale di via Cristoforo Colombo a Roma, nato su un bene confiscato alla criminalità organizzata che risultava essere nella disponibilità di Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana. Secondo alcune ipotesi, proprio la banda della Magliana, su indicazione di reparti deviati dei Servizi Segreti, sarebbe stata la responsabile della scomparsa del giudice.

La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. La decisione di avviare gli scavi è stata presa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tra le ipotesi che i resti del giudice Paolo Adinolfi scomparso nel ’94 possano trovarsi lì.