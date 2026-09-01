Le telecamere di sorveglianza di un autobus in servizio di linea a Guadalajara de Buga, in Colombia, hanno ripreso le immagini di un incidente a dir poco incredibile: un motociclista ha attraversato un incrocio a tutta velocità, senza rispettare semafori o precedenze, ed è finito letteralmente ‘dentro’ il veicolo.
Per fortuna del centauro, il bus stava infatti viaggiando con la portiera laterale aperta, situazione che ha permesso all’uomo di salvarsi la vita. Inoltre, fortunatamente, nella zona ‘d’atterraggio’ dell’uomo, non c’erano passeggeri che potevano venire colpiti nell’impatto.
Alla fine, tutto s’è risolto in una brutta botta, qualche secondo di stordimento e la perdita (momentanea) delle scarpe: dopo di che, l’uomo s’è rialzato sulle sue gambe ed è uscito dall’autobus. Portato all’ospedale per escludere fratture o lesioni interne, sembra essersela cavata davvero con poco.
A questo punto, i problemi potrebbero sorgere solo con la polizia che sta indagando sull’incidente, che potrebbero vederlo come colpevole.
Video tratto da: IPA / KameraOne