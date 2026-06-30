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VIRALI 30 GIUGNO 2026

Il motociclista 'surfa' sulla frana di fango e detriti: salvo per miracolo

Redazione Virgilio Video

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Come sopravvivere ‘surfando’ con la moto su una valanga di fango: un motociclista è riuscito a salvarsi dopo essere stato quasi travolto da un’enorme frana scesa dal fianco di una montagna nei pressi del villaggio di Siji in India.

Nelle immagini si vede il motociclista in piedi con la sua moto su una stretta strada di montagna fangosa, scavata nel fianco della collina, prima che il pendio instabile ceda improvvisamente sotto di lui. In pochi secondi, un’enorme valanga di fango, rocce e detriti si riversa a valle, trascinando con sé il motociclista e la sua moto, per poi invadere il fiume sottostante.

Un’immensa nuvola di fango e polvere si alza nell’aria mentre i detriti si riversano nel fiume, e il motociclista scompare per un momento dietro la massa di terra in movimento prima di riemergere incredibilmente vivo e, come riportato dai media locali, senza nemmeno una ferita.

Il filmato ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove molti utenti hanno descritto la fuga del motociclista come miracolosa.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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