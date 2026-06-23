Il nuovo gioco è pauroso: bambino rotea serpente

Un nuovo gioco decisamente pericoloso: un bambino ha deciso di divertirsi roteando a mo’ di corda un serpente che s’era intrufolato in casa.

Il bambino ha sfruttato un momento di distrazione della madre, che stava piegando dei vestiti, per avvicinarsi al rettile, afferrarlo e farlo girare in aria. Distratta al telefono, la madre s’è accorta improvvisamente della situazione, s’è alzata e ha portato via il bambino, che ha lasciato cadere il serpente.

Fortunatamente né il bimbo né la mamma sono stati morsi dal rettile, portato via pochi minuti dopo da alcuni esperti chiamati dalla madre.

Da una prima ipotetica ricostruzione, pare il serpente possa essere entrato in casa attraverso una piccola apertura, presumibilmente perché un gatto randagio, che la famigliola nutre abitualmente avrebbe lasciato la porta scorrevole leggermente socchiusa, permettendo al rettile di intrufolarsi all’interno.

Soprattutto, non è stato chiarito se il serpente fosse velenoso o innocuo. Fortunatamente non c’è stato bisogno di accertarsene.

Video tratto da: IPA / KameraOne