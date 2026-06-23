VIDEO
Cerca video
VIRALI 23 GIUGNO 2026

Il nuovo gioco è pauroso: bambino rotea serpente

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Un nuovo gioco decisamente pericoloso: un bambino ha deciso di divertirsi roteando a mo’ di corda un serpente che s’era intrufolato in casa.

Il bambino ha sfruttato un momento di distrazione della madre, che stava piegando dei vestiti, per avvicinarsi al rettile, afferrarlo e farlo girare in aria. Distratta al telefono, la madre s’è accorta improvvisamente della situazione, s’è alzata e ha portato via il bambino, che ha lasciato cadere il serpente.

Fortunatamente né il bimbo né la mamma sono stati morsi dal rettile, portato via pochi minuti dopo da alcuni esperti chiamati dalla madre.

Da una prima ipotetica ricostruzione, pare il serpente possa essere entrato in casa attraverso una piccola apertura, presumibilmente perché un gatto randagio, che la famigliola nutre abitualmente avrebbe lasciato la porta scorrevole leggermente socchiusa, permettendo al rettile di intrufolarsi all’interno.

Soprattutto, non è stato chiarito se il serpente fosse velenoso o innocuo. Fortunatamente non c’è stato bisogno di accertarsene.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
Il nuovo gioco è pauroso: bambino rotea serpente
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi