Il nuovo impianto energetico cinese sembra una base spaziale

PowerChina ha annunciato il successo della connessione alla rete nazionale del primo progetto cinese da un milione di kilowatt di energia fotovoltaica e solare termica nella provincia di Qinghai.
Il progetto combina una centrale fotovoltaica con una torre a sali fusi. Oltre 10.000 eliostati concentrano la luce solare sul sale che immagazzina il calore per generare energia elettrica.
L’impianto è in grado di produrre 2,2 miliardi di kilowatt-ora di energia elettrica pulita ogni anno e i funzionari lo hanno definito un modello per lo sviluppo su larga scala delle energie rinnovabili in tutta la Cina.
Video tratto da: IPA / KameraOne