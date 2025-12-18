Il passeggero che non ti aspetti: sull'autobus spunta un koala

Un passeggero decisamente inatteso, per di più senza biglietto! Un koala è stato salvato e rimesso in libertà dopo essere stato visto su un autobus fuori servizio a Brisbane, in Australia.

Nel video – diffuso da Koala Rescue Brisbane South, si può vedere il simpatico marsupiale, di nome Peri – avvinghiato ad un palo all’interno del mezzo pubblico, dove era arrivato dopo aver attraversato ua trafficata auto della zona, evitando auto ed essersi momentaneamente arrampicato su un palo della luce.

A recuperare il confuso marsupiale è stato proprio l’autista dell’autobus, che l’ha messo in sicurezza nel veicolo, e chiamato i soccorritori specializzati della Koala Rescue Brisbane South: questi hanno preso in custodia l’animale, che è stato rilasciato il giorno dopo in una riserva naturale della zona.

Ricordiamo che i koala sono una specie a rischio di estinzione in diversi stati dell’Australia, complie la perdita di habitat causata da incendi e dalla crescente espansione urbana.