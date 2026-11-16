La polizia peruviana ha fatto irruzione in una proprietà fortificata dei narcos nel quartiere 1 de Junio di San Juan de Miraflores, a Lima, in modo assolutamente imprevedibile: un agente sotto copertura in camice da ospedale è stato accompagnato in sedia a rotelle verso l’ingresso del ‘fortino’.

All’improvviso il poliziotto travestito s’è alzato di scatto e ha sfondato la porta con una mazza. Altri agenti, travestiti da scolari,

hanno fatto irruzione utilizzando una scala e l’ingresso.

Alla fine dell’operazione, tre sospetti sono stati arrestati la polizia ha sequestrato 2.270 pacchetti di pasta di coca. La polizia ritiene che la droga fosse destinata alla vendita, anche agli alunni di una scuola vicina.

Video tratto da: IPA / KameraOne