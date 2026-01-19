Il piccolo cervo sfida l'enorme rinoceronte: il duello è tutto da ridere

Arrivano dallo zoo di Breslavia, in Polonia, le esileranti immagini di un piccolo cervo che si lancia in una sfida improba contro un enorme rinoceronte.

Il cervo in questione è il cervo di Muntjak, che di solito raggiunge il mezzo metro d’altezza al garrese e un peso intorno ai 30 chili. Tuttavia la situazione è decisamente particolare: come spiegato dai dipendenti dello zoo, che hanno realizzato il filmato, in questo periodo la compagna dell’animale è in calore e lui è carico di testosterone ed è quindi più ‘esuberante’ del solito.

Proprio questa esuberanza l’ha portato a sfidare a testate un animale un ‘pochino’ più grosso di lui, dal peso di 1.7 tonnellate, per difendere quello che ritiene il ‘suo’ territorio.

Fortunatamente, il rinoceronte ha avuto abbastanza pazienza da evitare di prendere sul serio la sfida e andarsene dopo i primi contatti.

Entrambi gli animali convivono abitualmente nelle zone meridionali della Cina e anche nella struttura polacca condividono gli spazi. Un’abitudine che ha probabilmente salvato il piccolo cervo da potenziali ‘problemi’ con il suo amico rinoceronte…