Come trasformare un momento romantico in un’esperienza agghiacciante: una coppia stava facendo un picnic sulla riva di un fiume quando improvvisamente dietro di loro è apparso un pauroso serpente.

Dal picnic alla fuga dal pitone

Deriline Rose Prestado e il suo migliore amico, Jenelio, erano su una sponda del Pangil River Eco Park a Laguna, nelle Filippine, quando un pitone reticolato, il più grosso della sua specie, ha strisciato fino a sfiorare la ragazza.

Il filmato mostra Jenelio che si gira e vede il serpente lì vicino: immediatamente, il ragazzo s’è alzato e s’è allontanato mentre Deriline, terrorizzata, s’è tuffata in acqua nuotando fino al centro del fiume.

“Stavamo parlando serenamente quando improvvisamente Jenelio ha urlato – ha raccontato Deriline – L’ho visto così terrorizzato che mi sono alzata subito, mi sono tuffata in acqua e ho nuotato fino al centro del fiume solo per scappare”.

Pitoni sempre più ‘cittadini’

I pitoni sono serpenti costrittori non velenosi noti per tendere agguati alle loro prede e avvolgerle per soffocarle: solitamente non aggrediscono l’uomo, una preda decisamente ‘impegnativa’ per una questione di dimensioni ma si sono comunque registrati casi di aggressione e uccisione da parte dei rettili nei confronti di persone.

Solitamente i pitoni reticolati vivono nella foresta ma negli ultimi tempi si aggirano sempre più spesso nelle zone residenziali in cerca di cibo, soprattutto durante la stagione calda.

Video tratto da: IPA / KameraOne