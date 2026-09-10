Il pilota s'addormenta: motoscafo si schianta su traghetto

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose: un motoscafo s’è schiantato a tutta velocità sul fianco di un traghetto nel mare delle Molucche Settentrionali, in Indonesia.

La polizia sta indagando sull’incidente ma è già emersa una possibile (e tutt’altro che ‘edificante’) causa dell’incidente. “Si ipotizza che l’incidente sia stato causato dalla sonnolenza del conducente del motoscafo, che ha portato alla perdita di controllo e al successivo scontro – ha dichiarato l’ispettore di polizia Muhammad Anwar, capo del distretto di polizia dell’isola di Bacan – In quel momento, il motoscafo aveva appena trovato riparo dalle onde e si stava dirigendo verso il porto di Habibi per imbarcare passeggeri quando è avvenuto l’impatto”

Alcune riprese mostrano il motoscafo “Mutiara Mamang” avvicinarsi alla rotta del traghetto “Obi Permai” mentre i membri dell’equipaggio urlano per richiamare l’attenzione del pilota, purtropo senza successo.

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti, ma il motoscafo ha riportato danni di media entità allo scafo. Dal canto suo, il traghetto ha dimostrato una certa robustezza, non subendo danni rilevanti e potendo proseguire li sui viaggio fino al porto senza particolari problemi.

Video tratto da: IPA / KameraOne