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VIRALI 26 OTTOBRE 2026

Il pinguino ladro è uno spasso: il web impazzisce per lui

Redazione Virgilio Video

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Uno sfacciato pinguino africano sfacciato è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre tentava di rubare uno stivale di un guardiano dello zoo in un acquario di Shanghai.

Il pinguino ha adocchiato lo stivale del guardiano e ha deciso che gli apparteneva, portandoselo via col becco. In un primo momento il guardiano, che si stava preparando per un’immersione, non si è accorto del furto.

Una volta realizzato che lo stivale gli era stato trafugato, l’uomo ha cercato di recuperarlo ma il pinguino non aveva alcuna intenzione di lasciar andare il suo nuovo giocattolo preferito e alla fine il guardiano ha dovuto slacciare la bombola per strappare lo stivale dalle zampe del pinguino.

Il video, pubblicato sui social, è diventato immediatamente virale sul web, trasformando il pinguino-ladro in un vero e proprio idolo.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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