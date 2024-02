Il poliziotto ferma un'auto: l'incidente è terrificante

Incidente spaventoso durante un controllo di routine effettuato da un poliziotto in autostrada: miracolosamente, tutte le persone coinvolte nello schianto stanno bene.

Tutto, come detto, è nato da un controllo di routine dell’agente Jesse Gregory sull’I-40 a Cimarron Road, in Oklahoma.

Il poliziotto, come si vede dalla dash cam piazzata sull’auto della polizia, aveva fermato un fuoristrada per un controllo. Proprio mentre l’uomo si era affiancato al mezzo per parlare con il conducente, un altro è arrivato all’impazzata, travolgendo il veicolo fermo, che a sua volta ha scaraventato Gregory per terra ad alcuni metri di distanza.

Alla base dell’incidente, almeno stando alle ricostruzioni, un fatale attimo di disattenzione da parte dell’uomo al volante del mezzo che sopraggiungeva.

Fortunatamente, come detto, dopo controlli e cure non particolarmente impegnative, tutti le persone coinvolte nello schianto stanno bene e hanno potuto fare ritorno alle loro case.

Video tratto da: IPA / Ark media