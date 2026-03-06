Il poliziotto insegue il ladro: il video dalla bodycam è spettacolare

Una scena degna di un classico poliziesco: a Londra un agente cattura un presunto spacciatore dopo averlo inseguito per vicoli e giardini mostrando un’abilità da esperto di parkour, come si può ammirare grazie alla body-cam indossata dal poliziotto.

Il sospettato, un uomo di 24 anni, ha cercato di sfuggire saltando le recinzioni di almeno tre giardini ma è stato acciuffato dall’atletico agente e, dopo aver accettato l’accusa di guida pericolosa, dovrà ora fronteggiarne anche una di spaccio di droga.

Per il poliziotto, oltre ai complimenti dei colleghi, l’ammirazione del web, dove il suo inseguimento, pubblicato dalla Centrale sui social, è diventato immediatamente virale.