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VIRALI 17 LUGLIO 2026

Il pompiere salva il piccione intossicato con la maschera d'ossigeno

Redazione Virgilio Video

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Arrivano da East Oakland, in California, le commoventi immagini di un salvataggio di un piccione da parte di un vigile del fuoco.

I pompieri avevano appena finito di spegnere un veicolo in fiamme nella città, quando hanno notato un piccione in difficoltà che si avvicinava barcollando al loro camion.

Presumendo che avesse inalato fumo mentre il veicolo era avvolto dalle fiamme, un pompiere s’è avvicinato e tenendo delicatamente una maschera d’ossigeno sul becco del piccione ha cercato di aiutarlo.

Il piccione è rimasto calmo e, dopo essersi ‘ripulito’ i polmoni con l’ossigeno, s’è ripreso rapidamente ed è volato via. Oltre agli umani dunque, anche nessun’altro essere vivente è risultato ferito nell’incendio.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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