Tragedia sfiorata a Boading, in Cina, dove alcuni automobilisti sono scampati alla morte dopo il crollo di un ponte in costruzione su una strada.
Le riprese di una dashcam mostrano l’imponente struttura in acciaio nel momento in cui un veicolo si avvicina a un tratto di ponte sopraelevato a Baoding, nella provincia dell’Hebei.
All’improvviso, le travi metalliche cedono; il crollo costringe un’auto e un camion che procedevano davanti a frenare bruscamente.
Nel crollo sono rimaste ferite almeno tre persone addette ai lavori e il conducente di un camion che stava transitando in quel momento.
L’incidente si è verificato durante l’installazione di una capriata in acciaio nel cantiere dell’autostrada Cangzhou-Yulin.
Il cantiere si trova nel distretto di Qingyuan, lungo il tracciato dell’autostrada che collega Cangzhou, nella provincia dell’Hebei, a Yulin, nella provincia dello Shaanxi. È in corso un’indagine per determinare le cause del crollo.
Video tratto da: IPA / KameraOne