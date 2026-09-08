Il portiere saltella prima del rigore: la traversa gli cade in testa!

Ha dell’incredibile quanto successo durante la partita di calcio di seconda divisione colombiana tra i Leones e l’Atlético FC: prima di un calcio di rigore, la traversa è caduta in testa al portiere dell’Atletico Juan Pablo Múnera.

Munera stava infatti facendo un ‘rituale’ diffuso tra i portieri prima di affrontare un penalty, ovvero saltellare al centro della porta allungando le mani fino a toccare la traversa, come per dare l’impressione di poter coprire tutto lo specchio e intimorire l’attaccante.

Purtroppo per Munera, il suo ‘tocco’ ha staccato la traversa, evidentemente già traballante di suo, che gli è caduta in testa tra lo stupore generale.

Il portiere è rimasto in piedi prima di sollevare nuovamente la traversa, mentre gli altri giocatori sono accorsi sia in suo aiuto sia per cercare di sistemare la traversa e continuare la partita.

Gli ufficiali di gara hanno controllato Múnera dopo l’impatto, ma il giocatore non ha riportato ferite ed è stato in grado di continuare a giocare: in compenso, quando ha potuto finalmente calciare il rigore, Arboleda l’ha sbagliato.

L’errore è statao comunque indolore, visto che l’Atlético FC era già in vantaggio per 3-0 al momento dell’incidente e ha poi vinto con lo stesso punteggio.

Video tratto da: IPA / KameraOne