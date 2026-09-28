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VIRALI 28 SETTEMBRE 2026

Il primo combattimento uomo-robot: influencer fa a pugni con "Terminator"

Redazione Virgilio Video

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Prospettive poco rosee per l’umanità dopo quello che è stato pubblicizzato come il “primo incontro” tra un essere umano e un robot: l’influencer Frankie LaPenna ha sfidato un umanoide dall’aspetto simile a Terminator a San Francisco.

Ad aggiudicarsi il match, organizzato dalla startup REK per promuovere un gioco di realtà virtuale: è stato il robot. C’è però un retroscena: il “Rekbot” è stato telecomandato da un essere umano.

Dal canto suo, l’azienda vuole ora trasformare questi combattimenti tra robot in uno sport: da valutare se questi robot saranno ‘guidati’ da umani o, in modo completamente autonomo, combatteranno grazie all’AI. In quel caso dovremmo cominciare a preoccuparci?

Video tratto da: IPA / KameraOne

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