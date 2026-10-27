Il primo volo dell'elicottero elettrico 'fai da te'

Dopo 13 anni di ricerca e sperimentazione finalmente un uomo è riuscito a realizzare un elicottero personale ad energia elettrica: Rama Tama, questo il nome del costruttore, ha fatto decollare il suo elicottero nell’eliporto dell’esercito Almora, nello stato indiano dell’Uttarakhand.

Le immagini mostrano il prototipo monoposto che si solleva dall’eliporto e rimane in volo per quasi un minuto, segnando una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo intrapreso da Tamta.

Pur non possedendo un titolo di studio formale in ingegneria, Tamta ha sviluppato il suo HAPIDA SKYNeX attraverso l’autoapprendimento e la sperimentazione ‘sul campo’. Il veicolo, alimentato a batteria, utilizza diversi motori ed eliche per effettuare decolli e atterraggi verticali, il che gli consentirebbe potenzialmente di operare senza la necessità di piste convenzionali.

L’ideatore auspica che, in futuro, questa tecnologia possa essere di supporto alle comunità isolate, ad esempio in caso di emergenze mediche. Tuttavia, il velivolo rimane un prototipo e, prima di poter trasportare passeggeri, necessita di ulteriori test, verifiche di sicurezza e approvazioni da parte delle autorità competenti.

Il suo volo inaugurale rappresenta comunque un importante primo passo verso una maggiore accessibilità alla mobilità aerea nelle regioni montuose.

Video tratto da: IPA / KameraOne