Il procione ubriacone conquista il web

Un procione è diventato letteralmente l’idolo del web in poche ore grazie a un’avventura vissuta in un negozio che l’ha portato ad ubriacarsi.

L’animale è entrato dal soffitto in negozio ABC ad Ashland, in Virginia: tra la caduta e la foga nel rovistare tra gli scaffali a caccia di qualcosa da mangiare, il procione ha fatto cadere anche alcune bottiglie di alcolici.

Incuriosito, ha iniziato a leccarne il contenuto ma, non essendo ovviamente abituato a farlo, ha accusato l’effetto dell’alcol e ubriacandosi completamente, tanto che il mattino dopo il personale del negozio l’ha trovato svenuto nel bagno.

Chiamato dal gestore, sul luogo è arrivato l’agente Martin dell”Hanover County Animal Protection and Shelter’, che ha recuperato il procione, rilasciandolo sano e salvo nel suo habitat.

Pubblicata sulla pagina Facebook dell’Hanover County Animal Protection and Shelter, la storia del procione è rapidamente diventata virale. Con la speranza che l’animale abbia imparato a non ripetere l’esperienza.

Video tratto da: IPA / SWNS