Il racconto da brividi dell'incontro col presunto serial killer

Una donna ha ricordato un incontro terrificante con il presunto serial killer Raymond Horsch. La donna, che ha visitato la sua casa a Filadelfia circa cinque anni fa, ha descritto una camera da letto buia con un vecchio letto d’ospedale, sbarre metalliche e manette.

“Quel letto mi ha fatto venire i brividi”, ha detto, aggiungendo di aver sentito di essere in pericolo. In particolare, le domande di Horsch sulla sua famiglia e sui suoi amici le hanno fatto temere per la propria vita e ha detto di ritenersi fortunata ad essersene andata, definendo Horsch “il diavolo sotto mentite spoglie”.

L’FBI sta perquisendo la proprietà alla ricerca di indizi collegati a sette donne scomparse, con Raymond Horsch considerato il presunto serial killer.

Horsch, discusso fotografo e filmaker, accusato di sfruttare le sue modelle in contesti e set pornografici e sadomasochisti, è morto per malattia polmonare nel 2025 all’età di 82 anni.

Video tratto da: IPA / KameraOne