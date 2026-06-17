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VIRALI 17 GIUGNO 2026

Il rarissimo avvistamento: il primo video dello squalo "più brutto al mondo"

Redazione Virgilio Video

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Lo squalo goblin, noto per il muso sporgente e le mascelle estensibili che lo hanno fatto considerare ‘lo squalo più brutto del mondo’, è stato ripreso vivo nel suo habitat naturale per la prima volta: i ricercatori dell’Università delle Hawaii hanno infatti avvistato due esemplari a migliaia di metri di profondità nel Pacifico.

In precedenza era stato avvistato solo dopo essere stato accidentalmente trascinato in superficie dai pescatori. La specie è stata individuata vicino all’isola di Jarvis nel 2019 e nuovamente nella Fossa di Tonga nel 2024.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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