Il razzo di SpaceX finisce nell'Oceano Indiano ed esplode

S’è concluso con un’impressionante esplosione l’ammaraggio della versione più recente di Starship di SpaceX, lanciata dalla Starbase nella contea di Cameron, in Texas.
Il razzo Starship V3 è finito nell’Oceano Indiano prima i ribaltarsi ed esplodere, come – stando a quando comunicato dall’azienda americana di Elon Musk – era previsto all’inizio.
Sempre secondo SpaceX, nonostante i diversi ritardi nel lancio e i problemi ai motori, la missione s’è rivelata un successo.
Video tratto da: IPA / KameraOne