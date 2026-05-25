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VIRALI 25 MAGGIO 2026

Il razzo di SpaceX finisce nell'Oceano Indiano ed esplode

Redazione Virgilio Video

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S’è concluso con un’impressionante esplosione l’ammaraggio della versione più recente di Starship di SpaceX, lanciata dalla Starbase nella contea di Cameron, in Texas.

Il razzo Starship V3 è finito nell’Oceano Indiano prima i ribaltarsi ed esplodere, come – stando a quando comunicato dall’azienda americana di Elon Musk – era previsto all’inizio.

Sempre secondo SpaceX, nonostante i diversi ritardi nel lancio e i problemi ai motori, la missione s’è rivelata un successo.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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