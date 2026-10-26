Il ricercatore esagera: il rinoceronte femmina parte alla carica

Un conservazionista è stato costretto a rifugiarsi su un albero dopo essere stato avvistato da un rinoceronte femmina in stato di gravidanza.

Shayen Seebran, questo il nome dello studioso, era nella savana per osservare un rinoceronte: sfortunatamente per lui, si trattava di un rinoceronte nero in femmina incinta, che ha notato l’uomo e non ha particolarmente gradito la sua presenza, considerandolo una potenziale minaccia.

Compresa immediatamente la situazione, Shayen s’è arrampicato su un albero, peraltro non troppo alto ma è bastato un suo piccolo movimento che il rinoceronte ha caricato verso di lui sbuffando.

Per fortuna, l’azione del possente animale s’è rivelata più dimostrativa che altro: il rinoceronte s’è infatti fermato a pochi centimetri dal piedi di Shayen senza cerca di colpirlo davvero.

Poco dopo il rinoceronte se n’è andato e il conservazionista s’è potuto a sua volta allontanare dalla zona di pericolo senza ulteriori problemi né conseguenze.

Video tratto da: IPA / KameraOne / @shayen_seebran/Compas Media