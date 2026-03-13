Il rifornimento aereo dei caccia è spettacolare. Video

Arrivano dai cieli di guerra sopra il Medio Oriente le spettacolari immagini del rifornimento in volo di caccia USA da parte di un aereo cisterna.

Il filmato è stato girato l’8 marzo dall’Aeronautica Militare statunitense e diffuso dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM): nelle immagini si vede un aereo cisterna KC-135 impegnato in una missione di rifornimento in volo per un caccia F/A-18F Super Hornet della Marina statunitense.

Il video, ripreso dall’aereo cisterna mentre sorvolava una località non specificata, mostra il velivolo che precede il caccia mentre questo si avvicinano con cautela per ricevere il carburante, mantenendo entrambi gli aerei in volo.

Il KC-135 si collega all’aereo ricevente tramite il suo braccio di rifornimento, consentendo il trasferimento del carburante mentre gli aerei mantengono la formazione in volo.

Secondo l’Aeronautica Militare statunitense, il KC-135 è in grado di rifornire più velivoli contemporaneamente, prolungandone l’autonomia di volo.

Il CENTCOM ha dichiarato in un comunicato che l’operazione si è svolta “durante una missione a supporto dell’Operazione Epic Fury nell’area di responsabilità del Comando Centrale degli Stati Uniti”.

L’operazione Epic Fury è una campagna militare guidata dagli Stati Uniti, lanciata il 28 febbraio contro le infrastrutture e le forze militari iraniane, che prevede attacchi a obiettivi in ​​tutto il paese, con l’obiettivo di colpire le capacità missilistiche e di difesa di Teheran.

Il conflitto ha provocato una forte reazione iraniana con attacchi missilistici e con droni contro basi regionali e forze alleate.

Video tratto da: IPA / KamerOne