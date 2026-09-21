Il rinoceronte è furioso: auto distrutta a cornate

Un rinoceronte nero ha speronato l’auto di un turista e l’ha colpita violentemente con il corno durante un safari “fai-da-te” in Namibia.

Il personale della “Etosha Salt Pan Adventure” ha assistito con sgomento alla terrificante scena, avvenuta nel Parco Nazionale di Etosha: il rinoceronte ha caricato ripetutamente il veicolo, conficcando il corno nella carrozzeria e danneggiando pesantemente l’auto.

Nel video si sente la guida- conducente commentare con sarcasmo, criticando l’altro guidatore: “Davvero. Ottimo lavoro. Bravo. Proprio così. Esatto. Non ci sta capendo niente in questo momento. È la prima volta che vede un animale così furioso e non ha cnora capito che dovrebbe andarsene”, ha commentato la guida.

Il filmato è stato realizzato da un cliente della compagnia di safari, che ha poi messo in guardia gli altri visitatori sui pericoli rappresentati dai rinoceronti neri.

Il responsabile della compagnia ha voluto commentare l’accaduto: “Questo è un promemoria scioccante del fatto che un safari in autonomia non è una visita allo zoo. Gli animali selvatici possono sembrare tranquilli un istante prima e diventare estremamente pericolosi quello successivo”.

La compagnia ha inoltre riferito che il rinoceronte aveva dato segnali di avvertimento prima dell’attacco, ma gli occupanti dell’auto non li avevano notati.. “I rinoceronti lanciano spesso segnali di avvertimento, specialmente quelli neri, ma è importante non considerarli una garanzia assoluta. Un rinoceronte nero può reagire molto rapidamente, soprattutto se viene colto di sorpresa o si sente minacciato”, ha concluso il portavoce della compagna, esortando anche i visitatori ad avvalersi di guide locali esperte e a rispettare le regole del parco.

Il rinoceronte nero (“Diceros bicornis”) è classificato come specie a rischio critico di estinzione nella Lista Rossa IUCN. La Namibia ospita una delle popolazioni più numerose ancora esistenti e molti safari sono organizzati soprattutto per ammirare questo poderoso animale.

Video tratto da: IPA / KameraOne