Risveglio con sorpresa per alcuni campeggiatori nella Riserva faunistica di Moremi, in Botswana: a interrompere il sonno dei turisti sono stati infatti due giovani leoni maschi, che si sono avventurati tra le le tende, costringendo gli ‘ospiti’ ad allontanarsi in tutta fretta.

A questo punto sono intervenute le guardie della riserva, che hanno provato ad allontanare i leoni con le torce e con gesti.

Dopo una mezzora, i due felini hanno deciso di aver soddisfatto la loro curiosità e se ne sono anndati senza fare danni a cose o persone.

Video tratto da: IPA / KameraOne