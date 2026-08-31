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VIRALI 31 AGOSTO 2026

Il risveglio è da brividi: fuori dalle tende spuntano i leoni

Redazione Virgilio Video

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Risveglio con sorpresa per alcuni campeggiatori nella Riserva faunistica di Moremi, in Botswana: a interrompere il sonno dei turisti sono stati infatti due giovani leoni maschi, che si sono avventurati tra le le tende, costringendo gli ‘ospiti’ ad allontanarsi in tutta fretta.

A questo punto sono intervenute le guardie della riserva, che hanno provato ad allontanare i leoni con le torce e con gesti.

Dopo una mezzora, i due felini hanno deciso di aver soddisfatto la loro curiosità e se ne sono anndati senza fare danni a cose o persone.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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