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VIRALI 04 SETTEMBRE 2026

Il salvataggio del piccolo cerbiatto conquista il web

Redazione Virgilio Video

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Sono diventate virali in rete le immagini del salvataggio di un picciolo cerbiatto rimasto intrappolato in una ringhiera.

Tutto è successo quando un abitante della contea di Jefferon, negli Stati Uniti. s’è accorto che un cerbiatto s’era incartato nella ringhiera del suo portico: avvisate le autorità, sul luogo sono arrivate lo sceriffo locale e i suoi agenti.

Grazie alle immagini riprese dalla bodycam dello sceriffo, si vedono gli agenti e il proprietario ‘estrarre’ dalla ringhiera il piccolo cerbiatto con la massima attenzione e cura.

Una volta libero, l’animale s’è subito riunito alla madre, che era accorsa nei pressi dell’abitazione dopo aver sentito le ‘grida’ del suo cucciolo.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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