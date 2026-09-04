Il salvataggio del piccolo cerbiatto conquista il web

Sono diventate virali in rete le immagini del salvataggio di un picciolo cerbiatto rimasto intrappolato in una ringhiera.
Tutto è successo quando un abitante della contea di Jefferon, negli Stati Uniti. s’è accorto che un cerbiatto s’era incartato nella ringhiera del suo portico: avvisate le autorità, sul luogo sono arrivate lo sceriffo locale e i suoi agenti.
Grazie alle immagini riprese dalla bodycam dello sceriffo, si vedono gli agenti e il proprietario ‘estrarre’ dalla ringhiera il piccolo cerbiatto con la massima attenzione e cura.
Una volta libero, l’animale s’è subito riunito alla madre, che era accorsa nei pressi dell’abitazione dopo aver sentito le ‘grida’ del suo cucciolo.
Video tratto da: IPA / KameraOne