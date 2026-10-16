Il salvataggio del tenero orsacchiotto è commovente

Una famiglia che stava navigando nei pressi di Vernon, in Canada, ha raccolto a bordo un passeggero inaspettato dopo aver avvistato un cucciolo di orso esausto in mezzo a un lago.

L’animale, completamente bagnato, è salito a bordo senza troppi timori e ha perfino ricevuto uno spuntino per riprendersi.

Vicino alla riva, una donna ha spinto delicatamente il cucciolo di nuovo in acqua: il piccolo orso ha nuotato fino alla sponda ed è scomparso nella natura selvaggia, con ogni probabilità per cercare la sua mamma.

Video tratto da: IPA / KameraOne