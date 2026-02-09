Il serpente vuole mangiarsi la cagnolina ma arrivano i salvatori

Momenti di paura per una cagnolina a Urania, città dello stato brasiliano di San Paolo, quando s’è trovato tra le spire di un enorme anaconda.

La cagnolina tra le spire dell’enorme anaconda

Un video registrato dai residenti mostra l’anaconda che si avvolge strettamente attorno alla cagnolina in un’area vicina alle abitazioni, con il rettile chiaramente visibile mentre trattiene l’animale durante l’attacco.

Chiamato dai presenti, che non erano riusciti a scacciare il serpente, è intervenuto un nucleo specializzato dei vigili del fuoco locali, che hanno liberato la cagnolina dalle spire del rettile.

L’anaconda, lungo circa sei metri, è stato quindi messo una gabbia e liberato in una zona boschiva lungo il fiume São José do Dourados, lontano del centro abitato. Dal canto suo, la piccola cagnolina, una meticcia di nome Rabica, è stata ricoverata viva presso un veterinario per le cure necessarie.

Serpenti sempre più dentro i centri abitati

Interpellato dai media, il biologo Thiago Davanso, dottore in zoologia, ha affermato che gli anaconda si vedono sempre più spesso nei centri abitati, dove attaccano gli animali di media e piccola taglia.

L’aumento di episodi simili a questo, ha aggiunto Davanso, potrebbe essere legato all’aumento delle precipitazioni e al degrado ambientale che spinge la fauna selvatica ad avvicinarsi alle aree popolate.

L’anaconda, un predatore terribile

“L’anaconda è un serpente molto forte, ed è difficile sfuggirgli – ha spiegato Davanso – Dal momento in cui afferra l’animale, inizia ad avvolgersi attorno alla preda e a trattenerla fino al momento del pasto, ed è completamente opportunista: percepisce l’ambiente, trova la preda e attacca indipendentemente dall’animale.”

Originario del Sud America, in particolare delle regioni tropicali dell’Amazzonia e del Pantanal, l’anaconda è il serpente più grande del Brasile e uno dei più grandi al mondo insieme al pitone africano.