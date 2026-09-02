Il servizio giornalistico sull'auto si trasforma in un disastro

I problemi della guida autonoma: un giornalista ha condiviso sul suo profilo social l’imbarazzante momento in cui l’auto in cui si trovava e che stava funzionando con la guida autonoma, s’è andata a schiantare contro un furgone della polizia.

Il giornalista pakistano Muhammad Aalijah si trovava seduto sul sedile del passeggero di un’auto a Islamabad mentre stava realizzando un servizio, quando un’interruzione di internet ha causato un malfunzionamento del sistema di sterzo del veicolo, facendone perdere il controllo e facendolo schiantare contro un veicolo della polizia parcheggiato nelle vicinanze. Muhammad era seduto con le mani lontane dal volante pochi secondi prima dell’impatto e non è riuscito ad evitarlo.

Nonostante quella chesi potrebbe considerare la classica ‘figuraccia’, il giornalista ha deciso comunque di condividere l’accaduto, spiegando la sua decisione con la volontà non di screditare l’esperimento, ma di sensibilizzare l’opinione pubblica su quelli che possono essere i rischi dell’affidarsi completamente a sistemi di guida autonoma.

Video tratto da: IPA / KameraOne