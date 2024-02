Di nobili e antiche origini, Alessandro è uno dei nomi italiani più amati di sempre. Il significato può essere ricondotto a “l’uomo che aiuta”, oppure a “colui che difende gli uomini”.

Origini ed etimologia del nome

Alessandro arriva dal greco Alexandros, composto dai termini alexo, (difendere, aiutare) e aner (uomo). Quasi certamente di derivazione asiatica, il nome è stato dato nel corso della Storia a personaggi divenuti celebri ed importanti. Uno su tutti? Il grande Alessandro Magno (356-323 a.C.), straordinario conquistatore dell’Impero persiano.

Quando è l’onomastico di Alessandro?

Alessandro può essere festeggiato in diverse date, sono tantissimi i Santi che hanno portato questo nome: l’11 gennaio la Chiesa celebra Sant’Alessandro, vescovo di Fermo e martire; il 30 gennaio ricorre la commemorazione di Sant’Alessandro, martire presso Edessa; il 3 maggio si ricorda Sant’Alessandro I, Papa; il 4 giugno è la volta di Sant’Alessandro, vescovo di Verona; il 28 agosto è il giorno dedicato a Sant’Alessandro I, vescovo di Bisanzio.

Personalità di Alessandro

Chi porta questo nome ha un carattere socievole, aperto, allegro, irrequieto. Alessandro è senz’altro una persona accattivante e accogliente, di grande fascino e carisma. Difficilmente si isola. Anzi, in mezzo alla gente dà sempre il meglio di sé, dimostrandosi abilmente comunicativo, loquace, perspicace e acuto. Dotato di innata curiosità, Alessandro non riesce mai a stare fermo.

Ha il bisogno costante di tenere la mente impegnata in una qualsiasi attività, anche se può peccare di superficialità. Alle volte infatti ha la tendenza a non portare a termine i progetti in cui si butta, nonostante l’entusiasmo inizialmente mostrato. Sul lavoro, ma non solo, è piuttosto disordinato e disorganizzato. Un suo pregio è la positività, che palesa in ogni situazione.

Alessandro ama divertirsi, lo sport e le attività di gruppo e all’aria aperta. In amore, in amicizia ma più in generale negli affetti è tenero, sensibile e generoso. Sa dedicarsi all’altro, dimostrandosi presente, premuroso. Difficilmente tradisce, per contro è parecchio geloso.

Che lavoro farà Alessandro

Con molta probabilità riuscirà nelle professioni dell’ambito commerciale e in tutti quei mestieri a contatto col pubblico. Sì anche a lavori legati al mondo legale, a quello sociale e medico.

Cosa dicono le stelle

I segni zodiacali che più si addicono ad Alessandro sono quello dei Pesci (con il quale condivide l’allegria smisurata) e la Bilancia. I colori associati al nome sono il verde (nuance dominante della natura, della salute e della vita) e il giallo (che rimanda al Sole ed esprime gioia e vitalità). Anche le pietre portafortuna di Alessandro sono due: la prima è lo smeraldo (considerato talismano contro il malocchio e in grado di tenere alla larga le tensioni e lo stress) e la pirite.

Il numero correlato al nome è l’8, che ben rimanda al benessere economico e non in ultimo a quello interiore. Il metallo di Alessandro è l’argento. L’animale totem è senza dubbio l’aquila.

Curiosità: a proposito di Alessandro Magno

L’imperatore macedone fu l’unico cavaliere in grado di domare Bucefalo, maestoso cavallo dalla stazza di un bue. Il conquistatore vinse in ogni dove grazie al destriero, che trovò la morte nella battaglia dell’Idaspe. Per omaggiarlo, Alessandro volle fondare nel punto esatto della dipartita dell’animale la città di Bucefala (oggi Jehlum, Pakistan).