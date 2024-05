La sua origine è greco-bizantina e, sebbene venga considerato un diminutivo di Alessandro, ha ormai guadagnato la dignità di nome proprio a sé.

Il percorso etimologico di Alessio viene fatto risalire al verbo greco “alexo“, che significa “proteggere” o “salvare”. Il significato del termine derivato “Aléxios”, quindi, è “protettore” o “difensore”, colui che protegge e salva dai pericoli.

Anche con la sua variante femminile, non è un nome storicamente molto diffuso in Italia: è più presente in Toscana, nel Nord Est e nel Sud della penisola grazie al culto di Sant’Alessio di Roma.

Quando è l’onomastico

La data preferita per festeggiare chi porta questo nome è proprio quella della morte di Sant’Alessio di Roma, ovvero il 17 luglio.

Giovane di nobile famiglia vissuto tra il IV e il V secolo, decise di rinunciare alle sue ricchezze per fare il mendicante. Si narra che dormisse tutte le notti sotto la scala di un edificio sul colle Aventino, forse la chiesa di San Bonifacio.

Tutto ciò che raccoglieva chiedendo la carità, lo donava poi ai più bisognosi. Un’altra figura venerabile è quella di Sant’Alessio Falconieri, morto a 110 anni il il 17 febbraio 1310 e conosciuto come uno dei Sette Santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria.

Personalità di Alessio

Anticonformista, dotato di spiccato spirito critico e grande capacità di analisi, chi porta questo nome appare facilmente non solo riservato, bensì anche avvolto da un’aura di mistero.

La tendenza all’introspezione, l’intuito e la forte emotività lo spingono a porsi continuamente nuove domande, a cui tenterà di rispondere indagando il senso più profondo dell’esistenza umana.

Per Alessio, la famiglia e gli amici sono sacri e l’affetto nei loro confronti può risultare addirittura smisurato.

Il suo lato oscuro è rappresentato dalla tendenza ad isolarsi e distaccarsi dalla realtà, per sfuggire a qualsiasi tipo di conflitto o per potersi concentrare sugli aspetti più spirituali e filosofici della vita

Che lavoro farà Alessio

Data la sua mente analitica, Alessio si sentirà realizzato in professioni di alta specializzazione o che implicano la conoscenza e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.

Potrebbe anche mettere a frutto l’astrazione di cui è capace per dedicarsi alla religione, alla medicina o alla psicologia.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio incarna le caratteristiche di chi porta questo nome è quello dei Pesci, i cui nativi sono sognatori portati all’introspezione, molto protettivi nei confronti dei propri affetti.

Il colore portafortuna è il giallo, sinonimo di energia esplosiva. La pietra talismano di Alessio è il topazio, con le sue diverse sfumature di colore, mentre il metallo è il bronzo. Il numero fortunato è il 7. L’animale totem è il gatto.